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ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

Средние показатели по году за пределы инфляции не выйдут, отметили в ведомстве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не ожидает до конца года резких колебаний цен на бензин и дизель, рост стоимости топлива будет в пределах инфляции. Об этом журналистам сообщил глава службы Игорь Артемьев по итогам заседания правкомиссии по иностранным инвестициям.

"К концу года будет сезонное падение цен на бензин и дизель, а средние показатели по году за пределы инфляции не выйдут. Как вы знаете, мы на многие годы бессрочно установили специальную компенсацию из бюджета в случае резкого повышения мировых цен [на нефть]. Это гарантирует населению, что у нас не будет всплесков цен на внутреннем рынке, даже если цены [на топливо] будут расти на мировом рынке", - сказал Артемьев.

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