Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саудовские компании заплатят за долю в российском "Новомете" 5 млрд рублей

Отмечается, что доля РФПИ в сделке оценивается в 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже 30,76% в пермском производителе нефтенасосного оборудования "Новомет" консорциуму с участием Saudi Aramco, PIF и РФПИ. Об этом журналистам сообщил глава ФАС Игорь Артемьев по итогам заседания правкомиссии.

"Было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 млрд рублей и 10,2% - РФПИ", - сказал он, отметив, что доля российского фонда в сделке оценивается в 2,5 млрд рублей.

В результате сделки, "Роснано", владевшая 30,76% в "Новомете", полностью выйдет из состава компании. Сумма сделки в 7,5 млрд рублей была ранее одобрена советом директоров "Роснано". "Роснано" вошла в проект в 2011 году, инвестировав в него около 4 млрд рублей.

Основной профиль деятельности "Новомета" - производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту компании, 30,76% (до сделки) - у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Глава "Почта Банка": многопрофильные специалисты востребованы из-за автоматизации бизнеса
Дмитрий Руденко отметил, что одной из наиболее развивающихся в этом компоненте отраслей является онлайн-коммерция
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС