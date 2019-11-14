Саудовские компании заплатят за долю в российском "Новомете" 5 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже 30,76% в пермском производителе нефтенасосного оборудования "Новомет" консорциуму с участием Saudi Aramco, PIF и РФПИ. Об этом журналистам сообщил глава ФАС Игорь Артемьев по итогам заседания правкомиссии.

"Было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 млрд рублей и 10,2% - РФПИ", - сказал он, отметив, что доля российского фонда в сделке оценивается в 2,5 млрд рублей.

В результате сделки, "Роснано", владевшая 30,76% в "Новомете", полностью выйдет из состава компании. Сумма сделки в 7,5 млрд рублей была ранее одобрена советом директоров "Роснано". "Роснано" вошла в проект в 2011 году, инвестировав в него около 4 млрд рублей.

Основной профиль деятельности "Новомета" - производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту компании, 30,76% (до сделки) - у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.