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Правкомиссия одобрила сделку Fortum-Uniper

Сделка одобрена с отлагательным условием

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по увеличению доли финской Fortum в германской Uniper до более 70% с отлагательным условием, то есть в силу она сможет вступить только после принятия поправок в закон РФ о порядке осуществления иностранных инвестиций. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев по итогам заседания правкомиссии.

"Комиссия одобрила сделку с отлагательным условием, имея ввиду, что компания Fortum и ее экспансия, и собственные ее инвестиции в энергетику, в основные активы, которые приобретаются, одобряется правительственной комиссией и поддерживается полностью. Но в силу существующих ограничений и закона (об осуществлении иностранных инвестиций - прим. ТАСС) - это можно будет сделать после того, как соответствующий закон вступит в силу", - сказал он.

Глава ФАС отметил, что соответствующие поправки в законопроект подготовлены. При этом подчеркнул, что они разрабатывались не только под сделку Fortum-Uniper. "У нас есть более 30 инвесторов иностранных, которые примерно в таком же положении. Эти поправки не под какую-то конкретную сделку. Они (поправки - прим. ТАСС) дают право комиссии (одобрять сделки между российскими и иностранными компаниями - прим. ТАСС), когда стоимость актива, вызывающего ограничения, меньше 1%", - сказал Артемьев.

При этом он отметил, что возможен и вариант более быстрого вступления в силу сделки - если "Юнипро" (входит в Uniper) откажется от водоканала, содержащегося на балансе компании и являющегося стратегическим активом по законодательству РФ.

"Правительство будет помогать компании Fortum добиться такого согласия, и будет делать все возможное для поддержки этого проекта, потому что мы видим пользу большую от этих инвестиций и очень добросовестную работу компании Fortum", - добавил Артемьев.

Глава ФАС отметил, что "Юнипро" может отдать водоканал на аутсорсинг компаниям, которые специализируются на водопроводном хозяйстве.

История сделки

Fortum в начале октября сообщил о договоренности с Elliott и Knight Vinke о покупке их доли в Uniper в размере более 20,5%. В результате этой сделки доля финской компании в германском концерне превысит 70,5%. Сделка требует согласования, в том числе, с ФАС России, так как обе компании владеют активами в России. Но из-за того, что среди активов Uniper в России есть водоканал, относящийся к естественным монополиям, российский закон не позволяет иностранной компании владеть более 50% компании со стратегическими объектами.

Fortum 26 июня 2018 г. закрыл сделку по покупке 46,65% Uniper у концерна E.ON за более чем 3,8 млрд евро. В России Fortum принадлежит 94,88% в "Фортум" и около 30% в ТГК-1. Uniper владеет в России 83,73% в "Юнипро".

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