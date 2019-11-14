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Госдолг Подмосковья вырастет до 332,3 млрд рублей к концу 2022 года

При этом госдолг не превысит предельного значения в 34,5% к собственным доходам, отметила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Государственный внутренний долг Московской области к концу 2022 года увеличится до 332,3 млрд рублей и не превысит предельного значения в 34,5%. Об этом сообщила в четверг министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова в ходе публичных слушаний проекта бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2021 года составит 229,8 млрд рублей, а к концу 2022 года увеличится до 332,3 млрд рублей и не превысит предельного значения, установленного бюджетным кодексом. <…> На 1 января 2020 года государственный долг Московской области не превысит 34,5% к собственным доходам бюджета, что позволяет уже сейчас отнести регион к первой группе заемщиков с высокой долговой устойчивостью. Эта позиция будет сохранена за Московской областью и в последующие годы", - сказала министр.

По ее словам, с 1 января 2020 года в зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты Российской Федерации будут отнесены Минфином России к группам заемщиков с высокой, средней или низкой долговой устойчивостью.

"Для обеспечения финансовой устойчивости Подмосковья государственная долговая политика региона в 2020-2022 годах будет направлена на оптимизацию структуры и объема государственного долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Московской области", - сказала Мухтиярова.

Публичные слушания проекта бюджета Московской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов проходят в четверг в здании регионального парламента. Согласно проекту, объем доходов бюджета региона в 2020 году составит 611,327 млрд рублей, в 2021 - 649,938 млрд рублей, в 2022 - 703,161 млрд рублей. Объем расходов в 2020 году предполагается на уровне 667,047 млрд рублей, в 2021 - 709,36 млрд рублей, в 2022 - 746,119 млрд рублей. Дефицит бюджета в следующем году ожидается в размере 55,719 млрд рублей.

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