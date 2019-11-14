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Порядка 90 социальных объектов планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2020 году

Всего планируется построить и реконструировать почти 240 объектов социнфраструктуры

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию почти 240 объектов социнфраструктуры будут вести в Подмосковье в 2020 году. В этом же году запланировано введение в эксплуатацию 88 из них, сообщила в четверг министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова в ходе публичных слушаний проекта бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По ее словам, расходы бюджета Московской области на 2020 год формируются в рамках 19 государственных программ и одной адресной программы, собственные средства на реализацию мероприятий составят почти 613 млрд рублей. Непрограммные расходы предусмотрены в объеме 24 млрд рублей.

"Наибольший рост расходов запланирован по госпрограмме "Строительство объектов социальной инфраструктуры" - на 12 млрд рублей, что связано с увеличением расходов на строительство объектов образования. В 2020 году предусматривается строительство и реконструкция 239 объектов, из них 51 - новые объекты, 88 - планируемые к вводу в 2020 году", - сказала министр.

Мухтиярова добавила, что принятые расходные обязательства составляют 158,3 млрд рублей, или 26% в общем объеме бюджетных расходов. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, капремонт бюджетной сети, благоустройство и др.

Публичные слушания проекта бюджета Московской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы проходят в четверг в здании регионального парламента. Согласно проекту, объем доходов бюджета региона в 2020 году составит 611 млрд 327 млн рублей, в 2021 - 649 млрд 938 млн рублей, в 2022 - 703 млрд 161 млн рублей. Объем расходов в 2020 году предполагается на уровне 667 млрд 47 млн рублей, в 2021 - 709 млрд 36 млн рублей, в 2022 - 746 млрд 119 млн рублей. Дефицит бюджета в следующем году ожидается в размере 55 млрд 719 млн рублей.

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