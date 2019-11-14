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В ФАС заявили, что не нуждаются в полномочиях правоохранительных органов

В ведомстве отметили, что располагают всеми необходимыми возможностями для осуществления своей деятельности

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ не нуждается в наделении полномочиями правоохранительных силовых структур. Об этом заявил журналистам в четверг глава ФАС Игорь Артемьев.

"У нас нет оперативно-разыскной деятельности. Еще в 2005 году я сказал, что мы не хотим, чтобы ФАС стала правоохранительным органом со всеми правами ОРД (оперативно-разыскной деятельности - прим. ТАСС). Эту позицию мы выдерживаем все эти годы, и мы на это не претендуем. Мы - гражданское ведомство, мы не носим погон и не хотим, если на то не будет воли президента и каких-то его специальных указаний, поскольку этот вопрос находится в компетенции президента России, ничего другого", - сказал Артемьев.

По его словам, ФАС сейчас располагает всеми необходимыми возможностями для осуществления своей деятельности.

"Что касается осмотра, и что касается выемки, я имею в виду копирования материалов, мы это делаем сейчас, по существующему законодательству нам никакие поправки не нужны. Мы, в отличие от правоохранительных органов, не имеем права изъять компьютеры и соответствующее электронное оборудование. Мы с помощью российского оборудования просто копируем все, что есть на жестком диске, и забираем с собой в присутствии понятых с печатями, подписями, и, таким образом, гарантируем аутентичность снятого материала", - сказал он.

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