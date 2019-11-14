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Аэропорт Пулково за счет дерегулирования тарифов ФАС намерен увеличить число прямых рейсов

В компании-операторе аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили, что эта мера также позволит реализовать стратегию развития Пулково как международного хаба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково намерен расширить число прямых рейсов и добиться роста транзитного пассажиропотока за счет решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о дерегулировании тарифов в авиаузле, принятого ведомством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

Ранее ФАС объявила о том, что приняла решение дерегулировать аэропортовые тарифы на международных и московских рейсах в Пулково. Согласно решению службы, в аэропорту предусмотрено дерегулирование тарифов по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности, обслуживанию пассажиров.

"Благодаря поддержке ФАС мы имеем возможность гибкого и оперативного управления тарифами на обслуживание в Пулково рейсов за рубеж и в Москву. Это позволит реализовать стратегию развития аэропорта как международного хаба и будет способствовать росту количества прямых маршрутов, в том числе в сегменте низкобюджетных перевозок, и увеличению доли трансферного пассажиропотока", - привели в пресс-службе слова генерального директора компании Леонида Сергеева.

Сергеев также отметил, что данная мера будет еще более эффективна вместе с режимом посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по электронным визам, который уже действует на территории этих регионов, а также в случае, если Пулково получит "седьмую свободу воздуха" - меру, которую запрашивала компания у Министерства транспорта РФ. Вице-премьер Максим Акимов ранее поддержал инициативу компании.

Если Минтранс утвердит запрос компании, то Пулково может стать первым в России аэропортом, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика. По мнению гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы", все эти меры "дадут мощный толчок для притока регионального трафика и иностранных туристов в Санкт-Петербург и повысят транспортную доступность города".

Пулково - международный аэропорт Петербурга. По итогам прошлого года он обслужил более 18 млн пассажиров, за девять месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта составил 15,2 млн человек, что более чем на 8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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