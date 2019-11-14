Путин: доля финансирования проектов НБР в нацвалютах БРИКС должна быть увеличена

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования проектов по линии Нового банка развития в национальных валютах стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и приветствовал планы банка по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России.

"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах", - заявил глава российского государства на встрече лидеров с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития.

"Конечно, мы приветствуем планы Нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков", - отметил Путин. По его словам, соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого займа Банка России уже начата совместно с Минфином России и Банком России.

Президент РФ напомнил, что "российская национальная валюта - рубль - полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты". "Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствовать всем этим требованиям", - подчеркнул российский лидер.

Он высоко оценил результаты работы Нового банка развития, созданного пять лет назад, который "наладил эффективную работу в сфере инвестирования и кредитования, войдя в число ключевых международных финансовых организаций". "Важно, что портфель инвестиционных проектов Нового банка развития продолжает расти и уже превысил $12 млрд. Из 44 одобренных проектов семь осуществляются на территории Российской Федерации", - констатировал Путин.

Для примера таких проектов он привел строительство малых гидроэлектростанций на северо-западе РФ, нефтехимический комплекс в Сибири, совершенствование водоснабжения и инфраструктуры в российских городах, а также проект по развитию российской судебной системы. "Здесь и возведение новых зданий судов, и внедрение в судебный процесс информационных технологий", - перечислил глава российского государства.

Расширение числа региональных отделений

Путин считает полезным расширить региональную сеть отделений банка БРИКС. "Представляется полезной идея расширить число региональных отделений Нового банка развития", - сказал президент РФ. Он отметил успешный опыт функционирования африканского регионального центра в Йоханнесбурге. Путин также констатировал, что филиал банка в Латинской Америке приступает к работе в Бразилии. "Имеем в виду в ближайшее время завершить все необходимые процедуры для открытия его офиса в Москве, уже в первой половине 2020 года", - добавил президент.

Российский лидер добавил, что рассчитывает на скорейшее завершение банком развития БРИКС согласования внутренних процедур для запуска фонда технического содействия, который призван помогать предпринимателям в подготовке качественной проектной документации при подаче заявок на кредитование за счет средств банка.

Глава государства дал высокую оценку работы Делового совета БРИКС. По его словам, деятельность совета реально помогает наполнению экономического сотрудничества в рамках БРИКС конкретными проектами и инициативами в торговле, в сфере инвестиций, промышленности, финансов, науки и технологий. Путин отметил также, что в этом контексте хорошо зарекомендовали себя профильные рабочие группы Делового совета по инфраструктуре, производственному, финансовому сектору, энергетике и зеленой экономике, кадровой политике, сельскому хозяйству, дерегуляции, региональной авиации и цифровой экономики.

Путин поблагодарил членов совета за подробный доклад с рекомендациями по налаживанию взаимодействия между государствами и предпринимательским сообществом. "Мы с ним, конечно же, внимательно ознакомимся и учтем в ходе российского председательства в БРИКС в 2020-м году и при определении ключевых направлений развития сотрудничества в рамках нашего объединения", - заверил Путин. Президент напомнил, что в следующем году Россия планирует предложить партнерам по объединению провести совместную работу по актуализации принятой на саммите объединения в 2015-м году совместной стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025-го года. Он добавил, что ждет идей и предложений от Делового совета.

Путин вновь напомнил, что совету БРИКС в Санкт-Петербурге в июле будущего года будет приурочена обширная программа деловых мероприятий. "Мы приглашаем принять участие в них все заинтересованные бизнес объединения, всех представителей бизнеса и официальных кругов стран "пятерки" и, разумеется, ждем гостей из стран БРИКС на Петербургском Международном ежегодном экономическом форуме в июне и на Восточном экономическом форуме в сентябре следующего года во Владивостоке", - заключил президент.