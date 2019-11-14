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Глава "Газпромбанк Лизинга": снижение ставки ЦБ поддержит лизинг в РФ

По мнению генерального директора ЗАО "Газпромбанк Лизинг" Максима Агаджанова, это также приведет к росту объема нового бизнеса лизингового рынка

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки Банка России окажет позитивное влияние на российскую лизинговую отрасль и приведет к росту объемов бизнеса в сегменте. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор ЗАО "Газпромбанк Лизинг" Максим Агаджанов в кулуарах четвертой лизинговой конференции "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки".

"Последнее снижение ставки ЦБ РФ благоприятно отражается на повышении спроса на инвестиции, в том числе на лизинговое финансирование. В силу того, что в последнее время большинство договоров лизинга заключалось к привязке к ключевой ставке, текущая нагрузка на лизингополучателя за год сократилась. Произошло высвобождение свободной ликвидности, что позволяет компаниям ускорять обновление основных фондов с привлечением различных источников финансирования, в том числе лизинга", - отметил Агаджанов.

По его мнению, если регулятор продолжит смягчать денежно-кредитную политику, то это приведет к росту объема нового бизнеса лизингового рынка при одновременном возникновении риска увеличения кредитной нагрузки.

"Поэтому при лизинговом финансировании мы придерживаемся политики хеджирования рисков и продолжаем сохранять уровень просроченной задолженности на уровне 0%", - подчеркнул Агаджанов.

ЦБ 25 октября в четвертый раз с начала года понизил ключевую ставку, но резко - сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых - впервые с декабря 2017 года.

Эксперты ожидают, что до конца текущего года ЦБ снова понизит ставку, что благоприятно скажется на бизнесе и экономических показателях в целом.

"Мы ожидаем снижения ключевой ставки до 6%. Это позволит бизнесу обновить основные фонды с одной стороны, с другой - более интенсивно снижать кредитную нагрузку. Отдельные виды бизнеса смогут больше инвестировать за счет заемных средств, так как они станут дешевле", - заявил ТАСС в кулуарах лизинговой конференции финансовый директор Eriell Group Артем Черников.

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