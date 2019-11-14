Россия и Китай досрочно внесли платежи в капитал банка БРИКС

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай досрочно внесли очередные платежи в уставной капитал Нового банка развития (банк БРИКС, НБР). Об этом заявил в четверг глава НБР Кундапур Каматх, выступая с докладом о деятельности банка перед лидерами государств объединения на саммите в Бразилиа.

"На данный момент НБР получил $5,6 млрд взносов в уставной капитал, включая досрочный пятнадцатый платеж России и Китая. Благодарю за поддержку", - сказал специалист.

Он также уточнил, что банк одобрил кредиты на реализацию 46 проектов в странах объединения на общую сумму $12,8 млрд. "К концу года мы ожидаем увеличить эту сумму до $15 млрд", - сказал Каматх.

По его словам, в следующем году банк рассчитывает одобрить проекты на общую сумму $8-10 млрд.

НБР был учрежден на VI саммите объединения БРИКС, в которое помимо России входят также Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, состоявшемся в 2014 году в бразильской Форталезе. Его главными целями были заявлены наращивание взаимных инвестиций и финансирование проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. Штаб-квартира НБР находится в Шанхае.

В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от $32 млрд до $44 млрд.