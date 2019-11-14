Владелец автодилера "Рольф" изучит возможность продажи бизнеса

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Кипрская компания Delance Limited, владеющая 100% акций крупнейшего российского автодилера "Рольф", основателя которого обвиняют в незаконном выводе 4 млрд рублей, изучит возможность продажи бизнеса группы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера "Рольф", объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы "Рольф". Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником - компания Bryan Cave Leighton Paisner", - говорится в сообщении компании.