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Владелец автодилера "Рольф" изучит возможность продажи бизнеса

Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise
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© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Кипрская компания Delance Limited, владеющая 100% акций крупнейшего российского автодилера "Рольф", основателя которого обвиняют в незаконном выводе 4 млрд рублей, изучит возможность продажи бизнеса группы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера "Рольф", объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы "Рольф". Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником - компания Bryan Cave Leighton Paisner", - говорится в сообщении компании.

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