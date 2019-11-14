Глава "Газпрома" предупредил Европу о сюрпризах русской зимы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер предупредил Европу, что предстоящая зима вряд ли будет "розовой". Однако компания готова к любым сюрпризам русской зимы.

Члены правления "Газпрома" обсудили работу компании предстоящей зимой. "Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это "в среднем по больнице", - сказал Миллер журналистам.

"А по факту погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо - русская зима в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы. "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "темно-синего" лета", - добавил он.

Что касается подготовки производственных мощностей "Газпрома", Миллер отметил, что компания провела масштабные подготовительные работы и готова к пиковым нагрузкам.

В частности, компания повысила потенциальную максимальную суточную производительность российских ПХГ до нового рекордного уровня в истории отечественной газовой отрасли - 843,3 млн куб. м.

Создан необходимый оперативный резерв газа в ПХГ России - 72,232 млрд куб. м (с учетом хранилищ на территории Белоруссии и Армении - 73,4 млрд куб. м). В ПХГ на территории Европы "Газпром" закачает 11,4 млрд куб. м газа.

В результате холодной зимы 2018-2019 года "Газпром" нарастил поставки газа в Европу на 4% - до 201,9 млрд куб. м. Добыча компании при этом увеличилась на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м.