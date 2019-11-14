Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Грибной кластер" создадут в Северной Осетии в 2020 году

В перспективе предприятие сможет производить до 200 т грибов в год

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии - Алании для выполнения планов по импортозамещению создадут в будущем году "грибной кластер", сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.

"Для выполнения задач по импортозамещению власти республики окажут содействие специализирующемуся на выращивании грибов предприятию "Дачное", которое станет стартапом для создания в республике "грибного кластера". Бизнес-план разработан, рассчитываем, что кластер заработает в 2020 году", - сказал он.

Создание кластера обусловлено тем фактом, что в Северной Осетии сегодня выращивается всего до 10-12% грибов от потребности населения, остальное завозится из Армении, Грузии, Польши, а также из других регионов России, в частности, из Кабардино-Балкарской Республики. Предприятие "Дачное" имеет большой потенциал для развития: с начала года им выращено и реализовано 52 т шампиньонов, до конца года будет продано еще не менее 20 т. Поддержка позволит компании увеличить производство грибов почти в три раза - до 200 т в год, пояснил глава Минсельхоза республики.

Стартапом для грибного кластера выступит местное крестьянско-фермерское хозяйство. По словам Вазиева, сейчас предприниматель завершает строительство собственного компостного цеха мощностью до 2,5 тыс. т грибов в год. Компост, завозимый из Краснодарского края, обходится в два раза дороже себестоимости, это, соответственно, отражается и на цене на грибы. Открытие цеха позволит предприятию работать независимо от других регионов, снизить цену на реализуемую продукцию, которая будет выгодно конкурировать с привозной.

"Наша цель - объединить на выгодных условиях мелкие хозяйства, выращивающие до 40-48 т грибов в год, с предприятием "Дачное", чтобы увеличить производство шампиньонов до 500 т в год. Это не только полностью удовлетворит потребности населения республики, но и позволит нам продавать за пределы республики", - добавил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Власти Северной Осетии надеются заместить ввоз в регион грибов и спаржи
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев, в регионе в настоящее время выращивается всего до 10-12% грибов от потребности населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС