Moody's ожидает роста ВВП стран G20 в 2019-2020 годах на 2,6%

ТАСС, 14 ноября. Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП стран G20 на уровне 2,6% в 2019 и 2020 годах и ускорение темпов роста до 2,8% в 2021 году, говорится в обзоре агентства.

Несмотря на ускорение темпов роста экономик стран G20 в 2021 году, они останутся "ниже среднего уровня, зафиксированного за последние десятилетия", подчеркивают в Moody's.

По оценке экспертов агентства, темпы роста ВВП развитых стран, входящих в G20, в 2019 году составят 1,6%, в 2020 году - 1,4%, в 2021 году - 1,6%. "Потенциал роста во многих странах сдерживает стагнация в производительности и демографии", - отмечается в обзоре.

Эксперты не ожидают рецессии глобальной экономики в 2020 или 2021 годах. Однако низкие темпы экономического роста и низкая инфляция делает экономику более уязвимой к негативным событиям.

Ключевым риском для мировой экономики в Moody's назвали эскалацию торговых споров, и промежуточное соглашение между США и Китаем не снизит общую неопределенность. Кроме того, по мнению экспертов, в 2020 году рост крупнейших экономик мира - США и Китая - продолжит замедляться.

Кроме того, Moody's подтвердило прогноз роста ВВП России на 1,2% в 2019 году и 1,5% в 2020 году. В 2021 году экономика РФ ускорится до 1,7%.

Инфляция в России в текущем году, по прогнозам экспертов, составит 3,6%, в 2020 году инфляция вырастет до 3,7%, а в 2021 году - до 4%.