Долги потребителей Адыгеи за газ с начала года выросли на 7,7%

МАЙКОП, 14 ноября. /ТАСС/. Долги населения и теплоснабжающих организаций Адыгеи за потребленный газ с начала года выросли на 49,4 млн рублей до 690 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Майкоп".

"В Адыгее с начала года прирост просроченной задолженности потребителей по региону за газ составил порядка 49,4 млн рублей (7,7%) и достиг 690 млн рублей. Из них 230 млн рублей (33%) - долг теплоснабжающих организаций и 420 млн рублей (61%) - населения", - уточняет пресс-служба компании.

По мнению руководства "Газпром межрегионгаз Майкоп", причины кризисных явлений в теплоснабжении республики отчасти связаны с недостаточностью тарифов для безубыточности теплоснабжающих организаций (ТСО). При этом отсутствуют субсидии из регионального и местных бюджетов на компенсацию выпадающих доходов ТСО. По информации самих предприятий, в минувшем году убытки ТСО региона от применения заниженных тарифов на тепло составили 26,6 млн рублей.

"В последние годы наблюдается систематический рост просроченного долга теплоснабжающих организаций Адыгеи за газ. Проблему платежной дисциплины в республике осложняют высокий износ оборудования котельных и тепловых сетей и долги перед теплоснабжающими организациями со стороны потребителей, финансируемых из региональных (1,6 млн рублей) и местных (11,9 млн рублей) бюджетов. Долги населения перед коммунальными предприятиями, по их информации, составляют 230,4 млн рублей", - пояснили в пресс-службе компании.

В пресс-службе главы республики журналистам сообщили, что в связи с создавшейся ситуацией глава республики Мурат Кумпилов поручил проанализировать эффективность взаимодействия с предприятиями ЖКХ по исполнению соглашений о реструктуризации долгов. Ведомства правительства примут меры по укреплению платежной дисциплины для снижения задолженности за поставленный потребителям природный газ. Правительство республики и руководство компании "Газпром межрегионгаз" пересмотрят сводный график погашения просроченной задолженности за газ теплоснабжающими организациями региона.

По данным министерства строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства региона более половины всех долгов теплоснабжающих организаций в регионе приходится на четырех крупнейших должников - МУП "Комсервис" (Город Адыгейск), ООО "Коммунсервис" (Майкопский район), ООО "Теплоэнерго-1" (Тахтамукайский район, Энемское городское поселение) и МП "Хатукайское" (Красногвардейский район, Хатукайкое сельское поселение).

Совещание у полпреда

Вопросы улучшения платежной дисциплины потребителей газа в регионах Южного федерального округа обсуждались сегодня на совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова. Полпред поручил главам регионов провести координационные совещания по улучшению платежной дисциплины, а федеральным инспекторам - регулярно отчитываться о динамике погашения долгов в течение всего отопительного сезона.