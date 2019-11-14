Глава Удмуртии предложил субсидировать производителей высокотехнологичной продукции

ИЖЕВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил возобновить меры господдержки производителей высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов. С таким предложением руководитель республики выступил на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"У нас есть предложение: возобновить меры государственной поддержки производителей высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов и на разработку новых компонентов", - приводит слова Бречалова пресс-служба.

В пример он привел "Автоваз", производственная площадка которого находится в Ижевске. "Мы понимаем и бизнес понимает, что только при софинансировании государства предприятие может вложить деньги в разработку новых двигателей", - сказал Бречалов.

Форум "Сделано в России" - ключевая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж. Участниками форума стали руководители компаний крупного, среднего и малого бизнеса, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, федеральные и региональные органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, эксперты.