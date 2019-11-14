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Brexit

Члены ВТО потребовали от Лондона и ЕС компенсации потерь в связи с Brexit

Австрийская делегация заявила, что отсрочка Brexit сильно нарушила предрождественскую торговлю

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ряд членов Всемирной торговой организации (ВТО) потребовали от Великобритании и Европейского союза возмещения убытков, которые они могут понести в связи с негативным воздействием Brexit на международную торговлю. Свою обеспокоенность они высказали в четверг на заседании Совета по торговле товарами в Женеве.

Как сообщил журналистам один из торговых представителей, говоривший на условиях анонимности, делегация Австралии, в частности, указала, что "повторяющаяся отсрочка Brexit сильно нарушила предрождественскую торговлю". Ряд членов ВТО высказали опасение, что третьи страны могут пострадать от импортных квот ЕС, если им придется конкурировать с британскими поставщиками. В этой связи на заседании "члены ВТО оказывали давление на Европейский союз и Соединенное Королевство, добиваясь улучшения доступа на их рынки для третьих стран в качестве компенсации за нынешние и будущие сбои в торговле вследствие Brexit".

Представитель Австралии, первым взявший слово из 15 выступивших делегаций, заявил, что трижды переносившаяся дата выхода Великобритании из ЕС привела к "серьезным коммерческим сбоям" для бизнеса, занимающегося экспортом сельскохозяйственной продукции по тарифным квотам Евросоюза, которые установлены в рамках его обязательств в ВТО. "Неопределенность, царившая вокруг распределения квот в том случае, если бы Brexit произошел без сделки 31 октября, привела к тому, что многие австралийские предприниматели прекратили экспорт коммерчески ценной говядины и баранины в преддверии Рождества", - посетовал он.

Ряд других делегаций стран выразили "обеспокоенность, что им придется разделить нынешние квоты Евросоюза с британскими поставщиками". В частности, американская делегация заявила: "Нас быстро вытеснят, и нам придется столкнуться с потерей доступа на оба рынка". Представитель Новой Зеландии обратил внимание на тот факт, что ситуацию с квотами трудно прогнозировать, поскольку они могут быть изменены с учетом уровня двусторонней торговли Великобритании с ЕС. В свою очередь представитель Бразилии обратил внимание на нерешенность вопроса о будущем таможенном режиме между Великобританией и Ирландией, что может поставить под угрозу правила ВТО, запрещающие дискриминацию в торговле.

Выступившие затем на заседании представители других 11 стран, включая Россию, Китай, Индию, Японию и Швейцарию, также "выразили обеспокоенность, что их товары будут вытеснены существующими квотами в случае жесткого Brexit, утраты гибкости в движении товаров между Великобританией и оставшимися 27 странами ЕС, ликвидации или сокращения квот и отсутствия компенсации, которая могла бы быть предложена для восстановления баланса в (торговых) уступках.

Позиция Евросоюза

Делегация ЕС в ответ повторила свое заявление, которое было сделано на предыдущем заседании Совета по торговле товарами, о том, что "упорядоченный выход Великобритании является предпочтительным вариантом". По словам представителя Брюсселя, ранее на этот счет "была опубликована подробная информация для снижения неопределенности". Евросоюз заверяет, что намерен продолжать переговоры в ВТО "в открытой и справедливой манере, независимо от сценария выхода Соединенного Королевства".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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