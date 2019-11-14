Путин считает реалистичным увеличение товарооборота России и Китая до $200 млрд

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Повышение российско-китайского товарооборота до $200 млрд в год является реалистичной задачей, министерствам двух стран поручено подготовить план соответствующих действий. Об этом заявил журналистам по итогам саммита БРИКС в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Мы даже несколько превысили предыдущий наш план, ускорили эти планы, и раньше, чем планировали, вышли на цифру в $100 млрд торгового оборота, $108 млрд у нас получилось по прошлому году. Теперь мы ставим перед собой задачу достичь планку в $200 млрд. Это абсолютно реалистичная цифра. Но мы сейчас работаем не просто над этой цифрой, как над виртуальной цифрой, а в практическом плане: наши соответствующие ведомства сейчас готовят план наших совместных действий для того, чтобы показать, в какие сроки мы можем выйти на $200 млрд товароборота", - сказал Путин.