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Депутат Госдумы попросил Минтранс изменить правила провоза животных на самолетах

Такая просьба связана с инцидентом, который произошел на одном из рейсов компании "Аэрофлот"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Алексей Корниенко обратился к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой рассмотреть возможность изменения правил перевозки домашних животных авиационным транспортом. Об этом говорится в письме депутата, которое есть в четверг в распоряжении ТАСС.

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Просьба Корниенко связана с инцидентом, который произошел на одном из рейсов компании "Аэрофлот". Пассажиру запретили взять на борт самолета кота, вес которого составил более 8 кг. В компании "Аэрофлот" после служебной проверки уточнили, что пассажир в результате подменил животное при взвешивании, чтобы не сдавать его в багаж. Согласно действующим правилам, если вес животного превышает 8 кг вмеcте с переноской, то животное перевозится в багаже.

"В связи с вышеизложенным, прошу вас рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2007 №82, с целью установления гарантий и более широких возможностей для перевозки домашних животных в салоне самолета, основываясь на принципах нравственности и гуманизма", - говорится в письме депутата Госдумы.

Корниенко также отмечает, что проблема перевозки животных авиационным транспортом особенно актуальна для дальневосточных направлений, поскольку питомцы вынуждены находиться в багажном отделении по 6-9 часов.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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