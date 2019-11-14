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Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году

Стоимость проезда в наземном пассажирском транспорте составит 50 рублей, в метрополитене - 55 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.

В последний раз стоимость проезда в городе повышалась в 2017 году, сейчас она составляет 45 рублей в метрополитене и 40 рублей в автобусе, троллейбусе, а также трамвае.

"С 1 января 2020 года стоимость разового проезда в наземном городском пассажирском транспорте составит 50 рублей, в метрополитене - 55 рублей. Решение приблизить тарифы к себестоимости поездки было принято на рабочем совещании с членами городского правительства", - говорится в сообщении.

По оценкам городских властей, среди пассажиров, пользующихся разовым проездом, значительную долю составляют занимают туристы. Для владельцев проездных билетов проезд в наземном общественном подорожает до 41,6 рубля, а в метрополитене до 46,8 рубля. Как отмечает пресс-служба вице-губернатора, 33% пассажиров общественного транспорта пользуются картой "Подорожник", 42% - иными льготными проездными билетами, действующими для пенсионеров, студентов и школьников.

В начале октября председатель городского комитета по финансам Алексей Корабельников, представляя проект бюджета Санкт-Петербурга на будущий год, сообщил о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте на пять рублей или выше. Однако, как отметил в том же месяце Батанов, подорожание разового проезда на пять рублей не обеспечит выход тарифа на уровень выше себестоимости.

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