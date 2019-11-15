Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приморью нужно еще около 137 млн рублей на восстановление дорог и мостов после паводка

По информации властей, паводок разрушил 71 км дорог и 22 моста

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Приморскому краю нужно еще примерно 137 млн рублей на восстановление мостов и обустройство инженерной инфраструктуры после паводка, прошедшего летом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Ранее правительство РФ распорядилось выделить Росавтодору 70 млн рублей на восстановление автодорог и мостов в Приморье, поврежденных в результате поводка. Согласно документу, средства будут направлены на восстановление 55 км автодорог, а также пяти мостов и восьми водопропускных труб. По данным властей, паводок разрушил 71 км дорог и 22 моста.

"Этих денег недостаточно, по оценкам нужно еще примерно 137 миллионов. Сейчас у нас необходимы работы по восстановлению мостовых переходов, обустройству инженерной инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе администрации края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в середине октября на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщил, что разрушенные дороги и мосты восстановлены в регионе пока в режиме пропускной способности.

Из-за затяжных дождей с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Торговая война
CNBC: Apple наняла близкого к Трампу лоббиста
Джеффри Миллер ранее был вице-председателем инаугурационного комитета. Затем он стал одним из главных сборщиков денег для новой президентской кампании Дональда Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС