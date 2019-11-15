Приморью нужно еще около 137 млн рублей на восстановление дорог и мостов после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Приморскому краю нужно еще примерно 137 млн рублей на восстановление мостов и обустройство инженерной инфраструктуры после паводка, прошедшего летом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Ранее правительство РФ распорядилось выделить Росавтодору 70 млн рублей на восстановление автодорог и мостов в Приморье, поврежденных в результате поводка. Согласно документу, средства будут направлены на восстановление 55 км автодорог, а также пяти мостов и восьми водопропускных труб. По данным властей, паводок разрушил 71 км дорог и 22 моста.

"Этих денег недостаточно, по оценкам нужно еще примерно 137 миллионов. Сейчас у нас необходимы работы по восстановлению мостовых переходов, обустройству инженерной инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе администрации края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в середине октября на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщил, что разрушенные дороги и мосты восстановлены в регионе пока в режиме пропускной способности.

Из-за затяжных дождей с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог.