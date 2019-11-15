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Торговая война

CNBC: Apple наняла близкого к Трампу лоббиста

Джеффри Миллер ранее был вице-председателем инаугурационного комитета. Затем он стал одним из главных сборщиков денег для новой президентской кампании Дональда Трампа

ТАСС, 15 ноября. Компания Apple наняла одного из ближайших союзников Дональда Трампа среди лоббистских кругов Вашингтона Джеффри Миллера для снижения затрат на таможенные пошлины. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Apple обратилась к услугам лоббиста для того, чтобы ряд продуктов компании не попал в новый список товаров, ввоз которых из Китая будет облагаться повышенными пошлинами в случае, если Вашингтон и Пекин не придут к торговому соглашению до декабря этого года. Ранее компания обращалась с подобной просьбой в Офис торгового представителя США. Тогда речь шла о том, чтобы не повышать налог на ввоз из КНР комплектующих частей для iPhone и часов Apple watch.

Миллер ранее был вице-председателем инаугурационного комитета, после чего стал одним из главных сборщиков денег для новой президентской кампании Трампа. Лоббированием интересов Apple Миллер начал заниматься еще в октябре, однако формальное подтверждение было опубликовано только сейчас. Договор о найме лоббиста и его команды не содержит описания подробностей работы на Apple. Сообщается только, что Миллер будет заниматься "вопросами торговли, связанными с технологическими товарами и услугами" компании.

Отмечается, что в договоре присутствуют имена других людей, близких к администрации действующего президента США.

20 августа Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Apple должна перенести производство из Китая. По словам президента Соединенных Штатов, с середины июля до конца августа КНР потеряла $2 млрд только из-за того, что зарубежные компании перемещают свои заводы в страны, против которых США не применяли таможенные пошлины.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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