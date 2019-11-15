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Инвесторы построят в игорной зоне "Приморье" не менее 8 отелей с казино к 2023 году

Всего в регионе построят 11 казино на общую сумму 78,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Инвесторы планируют к 2023 году построить на территории интегрированного развлекательного курорта "Приморье" не менее восьми отелей с казино в дополнение к уже действующему Tigre de Cristal и двум строящимся объектам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации края.

На территории зоны пока работает одно казино, Tigre de Cristal, которое открылось в тестовом режиме в октябре 2015 года, а для посетителей заработало через месяц. В казино имеется 70 столов и 321 игровой автомат.

"По словам замглавы региона врио вице-губернатора Константина Шестакова, в целом проект очень масштабный: к 2023 году планируется построить еще не менее восьми отелей с казино. Всего по проекту их должно быть не менее 11. Общая сумма по заключенным соглашениям сегодня составляет 78,5 млрд рублей. Участниками проекта являются семь компаний из Гонконга, Китая, Королевства Камбоджа, России и Южной Кореи", - сообщила пресс-служба.

Сейчас инвестор из Камбоджи достраивает здесь 11-этажный отель с казино и концертным залом, а российский инвестор "Шамбала" запустит в работу свое казино ориентировочно в марте 2020 года. Почти все участки уже заняты инвесторами, свободными остались две инвестплощадки.

Казино вносят заметный вклад в бюджет региона. Ежемесячно инвесторы выплачивают фиксированную сумму за одну единицу игорного оборудования: игровой автомат и игровой стол. По данным краевой администрации на октябрь, когда первый открывшийся здесь комплекс, Tigre de Cristal, праздновал четвертую годовщину открытия, ежегодно отель с казино приносит в государственный бюджет почти 500 млн рублей. Больше половины от этой суммы идет в бюджет Приморья, это 9% от всей суммы налогов краевого бюджета.

Игорная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади 619 га планируется построить рестораны и казино, а также объекты развлекательного типа, общий объем инвестиций составляет 107 млрд рублей. Открытие двух новых объектов - комплексов Naga Vladivostok и Shambala - запланировано на 2020 года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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