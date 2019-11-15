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Робот из Перми устроился на работу в американский колледж

Он будет отвечать на вопросы, связанные с расписанием занятий, поможет сориентироваться в кампусе или найти аудиторию

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Робот, созданный в Перми российской компаний Promobot ("Промобот"), устроился на работу в американский колледж Роуэн-Кабаррус, который находится в штате Северная Каролина. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор по развитию и сооснователь компании Олег Кивокурцев.

"Российский робот Promobot V.4 стал сотрудником американского Колледжа Северной Каролины. Робот будет трудиться в одном из подразделений учреждения - Колледже Роуэн-Кабаррус. Колледж Северной Каролины для нас новый проект. В нем робот выступает не в качестве лабораторного стенда, а в качестве консультанта для студентов. Благодаря тому, что робот может общаться на многих языках, студентам будет проще узнать информацию о расписании, консультациях и других активностях в колледже", - сказал он.

Кивокурцев отметил, что индустрия образования - одно из самых перспективных направлений для высокотехнологичного бизнеса. Сегодня роботы Promobot трудятся более чем в десяти университетах в России, а также в университетах Казахстана, Туркменистана и Саудовской Аравии.

Кампусы колледжа Роуэн-Кабаррус расположены сразу в нескольких городах штата: Конкорд, Каннаполис и Селисбери. Робота планируют использовать в каждом из них. Он будет консультировать абитуриентов, студентов и преподавателей, отвечать на вопросы, связанные с расписанием занятий, поможет сориентироваться в кампусе и найти преподавателя или аудиторию. В Колледже Роуэн-Кабаррус обучается более 22 тысяч студентов. Они изучают бизнес, искусство, информационные технологии, строительство и другие дисциплины.

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе, они трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в московском метро, в Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России - в Перми.

Теги
СШАРоссияПермский край
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