На поддержку семейного бизнеса в Кузбассе направят 90 млн рублей в 2020 году

КЕМЕРОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены в 2020 году выделить порядка 90 млн рублей из регионального бюджета на поддержку малого и среднего семейного бизнеса. До конца года будет принят областной закон о семейном предпринимательстве, который определит категории попадающих под его действия предпринимателей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель губернатора региона Алексей Крупин.

"Семейный бизнес - это бизнес, в котором более 50% членов семьи будут работать. Мы сейчас будем разрабатывать законопроект, где будем определять, что такое семейное предприятие, потому что это достаточно широкое понятие. Сейчас определяем, какие категории смогут претендовать на господдержку. Планируем выдать в 2020 году 300 грантов до 300 тыс. рублей - это дополнительные деньги из регионального бюджета", - сказал Крупин.

По его словам, региональный закон о семейном бизнесе должен быть принят региональным парламентом в декабре этого года, чтобы уже со следующего новая мера финансовой поддержки малого и среднего бизнеса могла действовать.

Как прогнозируют региональные власти, грантовая поддержка семейного предпринимательства поможет в развитии семейного фермерства и открытии новых частных предприятий женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком. Все это будет способствовать достижению в регионе целей нацпроекта по предпринимательству, согласно которым к 2024 году доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте должна быть увеличена с 15,8% до 32,5%, а количество занятых в предпринимательстве граждан должно составить не менее 300 тысяч человек.