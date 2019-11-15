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Портал госуслуг стал принимать мобильные платежи через Google Pay

Как рассказали в Минкомсвязи, с 2020 года приложение перевыпустят в новом формате

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Госуслуги" получило функцию приема платежей через сервис Google Pay. В следующем году приложение также получит ряд полезных обновлений, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

Так, помимо оплаты банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay или средствами с мобильного телефона, на портале госуслуг появилась возможность воспользоваться сервисом Google Pay. Причем для всех пользователей будет доступна функция "Мультиоплата" - возможность оплатить несколько начислений одной операцией. В следующем году также ожидается, что к платежным сервисам подключится Samsung Pay.

Кроме того, к магазинам мобильных приложений, где можно скачать "Госуслуги", добавился App Gallery Huawei, уточнили в ведомстве. Таким образом приложение станет доступно в трех магазинах, включая также App Store и Google Play.

В целом, рассказали в Минкомсвязи, с 2020 года мобильное приложение будет перевыпущено в новом формате. К примеру, архитектуру приложения построят из независимых модулей, что позволит госорганам подключать к нему свои сервисы. Также в приложение будут интегрированы комплексы госуслуг в режиме онлайн (так называемые суперсервисы), появятся новые сервисы, популярные услуги будут доработаны. В частности, появится функция "Сканер", считывающая QR-коды, данные банковских карт и документы, а также "Поисковый ассистент", который поможет находить информацию в мобильном приложении с помощью голосовых и текстовых команд.

Запуск в России суперсервисов - комплексов цифровых госуслуг - предусмотрен национальным проектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы подобные суперсервисы. Первый суперсервис - "Европротокол онлайн" - был представлен 1 ноября.

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