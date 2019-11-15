Банк России отозвал лицензию у банка "Кредитинвест"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, "Кредитинвест" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, "Кредитинвест" проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

Инспекционная проверка деятельности "Кредитинвеста" выявила многочисленные нарушения в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности, отмечается в сообщении регулятора.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Кредитинвест" начнутся не позднее 29 ноября 2019 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 ноября, отмечается в сообщении.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 15 ноября 2019 года, напомнило АСВ.

В новость были внесены изменения (09:07 мск) - добавлена информация АСВ.