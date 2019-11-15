СМИ: сотрудники ведущей авиакомпании ЮАР SAA начали забастовку

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Трудовые коллективы государственной авиакомпании ЮАР South African Airways (SAA) начали с раннего утра в пятницу забастовку, организованную по призыву профсоюзов в знак протеста против планов руководства перевозчика ликвидировать почти 1 тыс. рабочих мест. Ведущие национальные телекомпании ведут репортажи с крупнейших аэропортов страны, где проходят пикеты бастующих.

"Мы ожидаем, что сегодня в трудовых акциях примут участие до 3 тыс. сотрудников авиакомпании", - заявил один из активистов Национального союза металлистов ЮАР, который наряду с Ассоциацией бортпроводников ЮАР является инициатором забастовки. Профсоюзы пока не объявили, как долго она продлится.

Менеджмент авиакомпании был готов к подобному ходу событий и еще в среду объявил об отмене всех внутренних и международных рейсов 15 и 16 ноября. Самолеты авиакомпании летают по 38 маршрутам в 26 стран мира на пяти континентах. SAA не осуществляет полеты в Россию. Другие авиакомпании ЮАР не затронуты нынешней забастовкой, непосредственной причиной которой стало объявление руководством SAA планов по сокращению в компании 940 рабочих мест. В SAA работают более 5 тыс. человек.

В ходе затяжных переговоров в минувший четверг руководству SAA и лидерам профсоюзов не удалось достичь компромисса, который бы уладил трудовой конфликт. Профсоюзы добиваются от Совета директоров авиакомпании отказа от сокращения рабочих мест в течение ближайших трех лет, а также требуют повышения зарплат на 8%. Руководство SAA предлагает увеличить зарплаты на 5,9%, настаивая при этом на уже объявленных сокращениях штата.

На грани банкротства

Крупнейший авиаперевозчик ЮАР не получал прибыли с 2011 года. За последние 13 лет потери авиакомпании составили 28 млрд рандов ($1,9 млрд). Сейчас SAA имеет задолженность в 12,7 млрд рандов ($859 млн). В 2018 году SAA получила от правительства страны 5 млрд рандов ($334,5 млн) дотаций, однако до конца текущего года авиакомпании необходимы дополнительные 2 млрд рандов ($133,8 млн) для продолжения устойчивой работы.

Согласно планам SAA, ей необходимо получить в качестве дополнительного акционерного капитала 22 млрд рандов ($1,48 млрд) для сохранения позиции авиакомпании в качестве одного из лидеров на африканском континенте.

В течение последних лет южноафриканское правительство пыталось найти стратегического партнера для SAA, однако из-за крупной задолженности и других проблем эти попытки оказались тщетными. В результате было принято решение провести кардинальную реструктуризацию авиакомпании, которая включает крупное сокращение рабочих мест.

Как отметила в пятницу радиокомпания SABC, нынешняя забастовка только ухудшит финансовое положение авиакомпании и даже может поставить в повестку дня вопрос о ее банкротстве.