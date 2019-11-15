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Росавтодор считает выгодным строительство новой трассы Краснодар - Крымский мост

Она позволит обойти 17 населенных пунктов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Строительство новой трассы от Краснодара к Крымскому мосту в обход населенных пунктов выгодней других вариантов. К такому выводу пришел научно-технический совет Федерального дорожного агентства (Росавтодор), сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

"Научно-техническим советом Росавтодора были рассмотрены варианты трассировки автомобильной дороги А-289, в результате чего был одобрен вариант строительства нового направления трассы", - сказали в министерстве.

Среди оцениваемых вариантов были трассировки трассы через существующие населенные пункты. Как отмечал ранее директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков, проложить трассу через населенные пункты может быть дороже, чем построить новую.

"Строительство нового направления в сравнении с реконструкцией существующей дороги экономически выгоднее, так как позволяет обойти 17 населенных пунктов, исключить изъятие большого количества земель промышленного и общественного-делового назначения, а также минимизировать объемы переустройства инженерных коммуникаций", - подчеркнули в Минтрансе.

Реконструкция автодороги А-289 из Краснодара, через Славянск-на-Кубани и Темрюк до пересечения с трассой А-290 Новороссийск - Керчь предусмотрена федеральным проектом "Коммуникации между центрами экономического роста", входящим в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Завершение работ по реконструкции трассы запланировано на 2022 год.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрым
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