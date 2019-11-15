РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года. Ведомство отмечает проблемы с развитием БАМа и Транссиба, сообщает в пятницу РБК со ссылкой на письмо главы ФАС Игоря Артемьева министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову.

По данным издания, РЖД в данный момент участвует в строительстве портового терминала Лавна в рамках строительства Мурманского транспортного узла, угольного порта Суходол во Владивостоке, хочет получить 10% в порту Тамань. ФАС считает эти проекты не основными. По мнению службы, компании следует "совместно с крупными грузоотправителями и операторами вагонного парка определить критические участки в составе инвестпрограммы и сконцентрироваться на их реализации", - говорится в письме.

Артемьев напомнил, что год назад правительство поручило вернуть тарифную надбавку для РЖД на экспорт в размере 8% до 2025 года, отмененную службой ранее. Это должно было помочь РЖД получить дополнительно до 38,5 млрд рублей выручки, увеличить пропускную способность инфраструктуры и нарастить объемы грузоперевозок в рамках долгосрочной программы развития.

ФАС считает, что РЖД не справляется с рядом поставленных в программе задач. По данным службы, компания не израсходовала положенные 39,5 млрд рублей на развитие БАМа и Транссиба, 29,8 млрд рублей и 6 млрд рублей на подходы к морским портам Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов соответственно, 14,8 млрд рублей на меры по обеспечению роста транзитного контейнерного потока. Из-за этого снизилась погрузка на сети перевозки угля и черных металлов.

В РЖД сообщили РБК, что компания выполнит все обязательства в рамках долгосрочной программы развития, в том числе по инвестпроектам, а также отметили, что реализация программы развития БАМа и Транссиба - "это не односторонний документ развития инфраструктуры за счет государства. Инвестиции подразумевают прирост перевозок по заявленным направлениям".

"Ход реализации ДПР будет ежегодно публично аудироваться внешней экспертной организацией, любые рассуждения на тему невыполнения ДПР в настоящее время следует считать спекуляциями", - добавили изданию в РЖД.