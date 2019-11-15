Окей, Google, открой счет в банке. Как техногиганты выходят на рынок финансовых услуг

По-разному. Но главная цель у всех одна — сделать себя незаменимыми для пользователя

Google в 2020 году предложит пользователям новые финансовые услуги — возможность открытия банковских счетов. Получить доступ и управлять ими можно будет через аккаунт в Google Pay, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на топ-менеджемент компании. По данным издания, проект предварительно получил название Cache, а реализовывать его корпорация будет вместе с финансовой группой Citi и кредитным союзом Стэнфордского университета. "Больше информации появится в ближайшие месяцы", — приводит слова представителя Google Крейга Эвера агентство Reuters. Если проект запустят, это будет означать, что Google, как и другие технологические корпорации — Apple, Amazon и Facebook, ищет свою нишу на рынке финансовых услуг. Гиганты в погоне за финтехом

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Apple этим летом представила в США виртуальную кредитную карту, разработанную вместе с банком Goldman Sachs. Их партнерство, впрочем, стало напряженным после того, как IT-компания использовала слоган "Создано Apple, а не банком". Осложнил ситуацию и гендерный скандал: пользователи выяснили, что женщинам банк предлагал кредитный лимит меньше, чем мужчинам, даже если они зарабатывали больше, а их кредитная история была лучше. Facebook в свою очередь работает над созданием собственной криптовалюты Libra и недавно запустил сервис онлайн-платежей Facebook Pay. Он позволит пользователям проводить платежи непосредственно в самом Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp. Только вот крупные партнеры соцсети — PayPal, Visa, Mastercard и eBay уже отказались участвовать в проекте Libra. Виной всему — пристальное внимание к нему американских и европейских регуляторов, а также критика рыночных игроков. Amazon пока обсуждает с банками возможное предложение финансовых услуг. "Банка Google" не будет

Google рассчитывает избежать ошибок, которые допустили его конкуренты. Так, финансовые операции и транзакции корпорация оставит на откуп банкам-партнерам — у нее самой для этого все равно нет нужной лицензии. Кроме того, как объяснил WSJ руководитель платежных сервисов Google Цезарь Сенгупта, компания намерена тесно сотрудничать с банками и финансовыми системами. Поэтому счета будут открываться под их брендами, а не под вывеской Google. То есть корпорация планирует стать посредником между пользователями и банком, а не идти по пути китайского WeChat, который предлагает самостоятельную экосистему платежей и переводов. "Это, может быть, более длинный путь, но и более надежный", — подчеркнул Сенгупта. Эксперты Forbes считают, что у проекта Google есть шанс стать более успешным, чем у той же кредитной карты Apple. Впрочем, с другой стороны, охват аудитории никак не помог Google сделать популярными его мессенджер и соцсеть. Власти пристально следят за техногигантами

Спасет ли такой подход Google от внимания американских властей? Вряд ли. Регулирующие органы уже вовсю изучают, не слишком ли большое влияние технологические корпорации оказывают на рынок и пользователей, а также не мешают ли их "размеры" здоровой конкуренции. Так что планы Google тоже, скорее всего, встретятся с "жесткой политической позицией", пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков инвестиционной компании Cowen. Едва ли Вашингтон будет мешать проекту, но вот с "интенсивным госконтролем" тот вполне может столкнуться. "Технологические гиганты стремятся попасть в новые отрасли до того, как появятся соответствующие правила регулятора", — раскритиковал их сенатор Марк Уоррен в интервью телеканалу CNBC. Но для компаний финтех — это способ стать еще ближе к пользователям и их ценным данным. Тот же Google, например, уже собирает колоссальные данные со своей поисковой системы, активно продает умные устройства для дома и даже внедряется в сферу американского здравоохранения. Финансовые услуги — закономерное продолжение, считают эксперты CNN. Вопрос доверия

Но компании придется постараться, чтобы убедить пользователей, что ей можно доверить еще и финансовые данные. На фоне регулярно разгоравшихся скандалов об очередной утечке или о том, как корпорации без ведома клиентов используют их данные, это может быть не так уж и просто. По результатам исследования McKinsey & Co, которые приводит WSJ, информацию о себе Google готовы доверить 58% опрошенных людей. Это больше, чем у Apple (56%) и Facebook (35%), но меньше, чем у Amazon (65%). Сенгупта утверждает, что компания не использует имеющиеся у нее данные для рекламы и не продает их рекламодателям. Но поверят ли в это пользователи? Бывшие сотрудники корпорации рассказали Reuters, что в США та сталкивается с проблемами в привлечении новых клиентов к уже имеющимся у нее финансовым продуктам — слишком сильны конкуренты. Так что важными стимулами здесь могут стать программы лояльности и, возможно, отказ от комиссии за обслуживание. Но последнее еще не точно. По оценкам Juniper Research, Google Pay в 2020 году будут пользоваться 100 млн человек по всему миру — против 39 млн в 2018 году. При этом у Apple Pay год назад уже было 140 млн пользователей, а потенциальной аудиторией Facebook Pay может стать более 2 млрд пользователей соцсети. Финтех заменит классические банки?