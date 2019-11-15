Окей, Google, открой счет в банке. Как техногиганты выходят на рынок финансовых услуг

Google в 2020 году предложит пользователям новые финансовые услуги — возможность открытия банковских счетов. Получить доступ и управлять ими можно будет через аккаунт в Google Pay, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на топ-менеджемент компании. По данным издания, проект предварительно получил название Cache, а реализовывать его корпорация будет вместе с финансовой группой Citi и кредитным союзом Стэнфордского университета. "Больше информации появится в ближайшие месяцы", — приводит слова представителя Google Крейга Эвера агентство Reuters.
Если проект запустят, это будет означать, что Google, как и другие технологические корпорации — Apple, Amazon и Facebook, ищет свою нишу на рынке финансовых услуг.
Гиганты в погоне за финтехом
Apple этим летом представила в США виртуальную кредитную карту, разработанную вместе с банком Goldman Sachs. Их партнерство, впрочем, стало напряженным после того, как IT-компания использовала слоган "Создано Apple, а не банком". Осложнил ситуацию и гендерный скандал: пользователи выяснили, что женщинам банк предлагал кредитный лимит меньше, чем мужчинам, даже если они зарабатывали больше, а их кредитная история была лучше.
Facebook в свою очередь работает над созданием собственной криптовалюты Libra и недавно запустил сервис онлайн-платежей Facebook Pay. Он позволит пользователям проводить платежи непосредственно в самом Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp. Только вот крупные партнеры соцсети — PayPal, Visa, Mastercard и eBay уже отказались участвовать в проекте Libra. Виной всему — пристальное внимание к нему американских и европейских регуляторов, а также критика рыночных игроков.
Amazon пока обсуждает с банками возможное предложение финансовых услуг.
"Банка Google" не будет
Google рассчитывает избежать ошибок, которые допустили его конкуренты. Так, финансовые операции и транзакции корпорация оставит на откуп банкам-партнерам — у нее самой для этого все равно нет нужной лицензии. Кроме того, как объяснил WSJ руководитель платежных сервисов Google Цезарь Сенгупта, компания намерена тесно сотрудничать с банками и финансовыми системами. Поэтому счета будут открываться под их брендами, а не под вывеской Google. То есть корпорация планирует стать посредником между пользователями и банком, а не идти по пути китайского WeChat, который предлагает самостоятельную экосистему платежей и переводов.
"Это, может быть, более длинный путь, но и более надежный", — подчеркнул Сенгупта.
Эксперты Forbes считают, что у проекта Google есть шанс стать более успешным, чем у той же кредитной карты Apple. Впрочем, с другой стороны, охват аудитории никак не помог Google сделать популярными его мессенджер и соцсеть.
Власти пристально следят за техногигантами
Спасет ли такой подход Google от внимания американских властей? Вряд ли. Регулирующие органы уже вовсю изучают, не слишком ли большое влияние технологические корпорации оказывают на рынок и пользователей, а также не мешают ли их "размеры" здоровой конкуренции. Так что планы Google тоже, скорее всего, встретятся с "жесткой политической позицией", пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков инвестиционной компании Cowen. Едва ли Вашингтон будет мешать проекту, но вот с "интенсивным госконтролем" тот вполне может столкнуться.
"Технологические гиганты стремятся попасть в новые отрасли до того, как появятся соответствующие правила регулятора", — раскритиковал их сенатор Марк Уоррен в интервью телеканалу CNBC.
Но для компаний финтех — это способ стать еще ближе к пользователям и их ценным данным. Тот же Google, например, уже собирает колоссальные данные со своей поисковой системы, активно продает умные устройства для дома и даже внедряется в сферу американского здравоохранения. Финансовые услуги — закономерное продолжение, считают эксперты CNN.
Вопрос доверия
Но компании придется постараться, чтобы убедить пользователей, что ей можно доверить еще и финансовые данные. На фоне регулярно разгоравшихся скандалов об очередной утечке или о том, как корпорации без ведома клиентов используют их данные, это может быть не так уж и просто. По результатам исследования McKinsey & Co, которые приводит WSJ, информацию о себе Google готовы доверить 58% опрошенных людей. Это больше, чем у Apple (56%) и Facebook (35%), но меньше, чем у Amazon (65%). Сенгупта утверждает, что компания не использует имеющиеся у нее данные для рекламы и не продает их рекламодателям. Но поверят ли в это пользователи?
Бывшие сотрудники корпорации рассказали Reuters, что в США та сталкивается с проблемами в привлечении новых клиентов к уже имеющимся у нее финансовым продуктам — слишком сильны конкуренты. Так что важными стимулами здесь могут стать программы лояльности и, возможно, отказ от комиссии за обслуживание. Но последнее еще не точно.
По оценкам Juniper Research, Google Pay в 2020 году будут пользоваться 100 млн человек по всему миру — против 39 млн в 2018 году. При этом у Apple Pay год назад уже было 140 млн пользователей, а потенциальной аудиторией Facebook Pay может стать более 2 млрд пользователей соцсети.
Финтех заменит классические банки?
Почти четыре года назад глава Сбербанка Герман Греф заявил, что спрос на классические банковские услуги продержится еще десять лет, а сами банки в их традиционном представлении начнут "умирать" и того раньше. По его словам, только в России за пять лет не останется ни одного банка, которого так или иначе не коснется диджитализация. А их место должны занять экосистемы высокотехнологичных компаний с банковской лицензией. Тот же Сбербанк идет в этом направлении уже несколько лет. Получается, классические банки и технологические компании рано или поздно должны "встретиться" где-то посередине.
Но путь этот не такой уж и простой, пишет The New York Times. Пока, по данным издания, большинство попыток технологических компаний найти альтернативу классическому банкингу либо провалились, либо стали нишевыми продуктами. Все потому, что они пока не предлагают ничего достаточно инновационного, что заставило бы пользователей сменить привычный им банк. Минусы кредитных организаций, которые действительно раздражают клиентов, — высокие комиссии, небольшие проценты по депозитам и плохое обслуживание — технологические компании пока не готовы решать. А банковские приложения уже во многом удовлетворяют "технологические" потребности пользователей.
"Люди достаточно инертны. И когда речь заходит о банковских услугах, вы должны предложить им что-то по-настоящему выдающееся, чтобы они захотели этим пользоваться", — резюмируют аналитики Alite Group.
Арина Раксина