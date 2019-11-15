Правительство утвердило правила предоставления субсидий по программе "Земский учитель"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке предоставления субсидий регионам для осуществления выплат по программе "Земский учитель". Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

Постановлением устанавливаются правила выделения средств федерального бюджета для единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителям, переехавшим на работу в населенные пункты, в которых проживает до 50 тыс. человек. Субсидии будут предоставляться на основании соглашения между Минпросвещения РФ и высшим исполнительным органом власти субъекта Федерации, договора о предоставлении выплаты, а также трудового договора, заключенного с общеобразовательной организацией.

Уполномоченные органы должны по итогам года предоставлять отчет в Минпросвещения о результатах использования субсидии не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Как указывается в пояснительной записке к документу, в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на программу "Земский учитель" в 2020 году предусмотрено выделение 1,47 млрд рублей, в 2021 году - 1,083 млрд, в 2022 году - 1,043 млрд. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей, из них в 2020 году выплаты получат 1,8 тыс. человек, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс.

Программа "Земский учитель" предусматривает компенсационные выплаты в 1 млн рублей учителям, переехавшим на работу в школу в села и малые города РФ. При этом в соответствии с поручением президента Владимира Путина, тем участникам программы, которые в качестве места работы выберут школы в селах и малых городах Дальневосточного федерального округа, такая выплата будет увеличена вдвое и составит 2 млн рублей.