Шувалов: темой для межбанковского сотрудничества БРИКС станут инфраструктурные инвестиции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в инфраструктуру станут основной темой в рамках межбанковского сотрудничества стран БРИКС в 2020 году. Об этом на полях саммита БРИКС в Бразилии заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Вместе с переходом к России председательства в БРИКС ВЭБ.РФ возглавит на один год механизм межбанковского сотрудничества объединения.

"Основной пункт нашей повестки - привлечение частных инвестиций в инфраструктуру. Речь о совместном развитии механизма частно-государственного партнерства. В мире очень много наработок в этой области. Основная инфраструктура должна создаваться с использованием ГЧП [государственно-частного партнерства]. Ранее это была внутренняя повестка ВЭБ.РФ. Сейчас мы ее выносим на уровень БРИКС", - сказал Шувалов.

Также ВЭБ.РФ планирует поднять темы развития современной городской экономики, сопряжение национальных платежных систем и цифровых платформ, а также продолжить работу по более активному использованию национальных валют в международных расчетах.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества. Участники объединения разделяют такие принципы деятельности, как внеблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.