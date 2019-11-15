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Трендовая инфляция в России в октябре снизилась до 5,12%

По данным ЦБ, в сентябре этот показатель находился на отметке 5,3%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Оценка трендовой инфляции в России (показатель отражает инфляционный тренд, в том числе среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных цен и динамику денежных агрегатов) в октябре 2019 года снизилась на пятилетнем временном интервале до 5,12% с 5,3% в сентябре, следует из материалов ЦБ РФ.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком - трехлетнем - временном интервале, понизилась до 3,63% в октябре с 3,72% месяцем ранее.

"В целом динамика показателей остается достаточно чувствительной к временным факторам. В последние месяцы дезинфляционные факторы стали превалировать над проинфляционными, что во многом привело к снижению оценок трендовой инфляции", - сообщили в ЦБ.

Тем не менее, отмечает регулятор, динамика всей совокупности индикаторов, характеризующих инфляционное давление, позволяет сделать вывод, что рост цен, очищенный от влияния временных факторов, находится несколько ниже уровня, соответствующего 4%

"Наблюдаемое снижение оценок трендовой инфляции на пятилетнем горизонте также отчасти связано с постепенным уходом из расчета высоких значений инфляции предыдущих лет", - следует из материалов ЦБ. По мнению регулятора, этот эффект объясняет значительную часть снижения оценок трендовой инфляции в последние месяцы. Уход из расчета показателей трендовой инфляции базы 2015-2016 годов, основного периода замедления роста цен после шока 2015 года и перехода к таргетированию инфляции, позволит делать более определенные выводы об уровне инфляционного давления в экономике, добавили в ЦБ.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению регулятора, она может рассматриваться как долгосрочная компонента инфляции и служить относительно более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

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