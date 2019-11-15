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Премьер Украины заявил о необходимости смены руководства "Укржелдороги" из-за коррупции

По словам Алексея Гончарука, кадровые решения примут в ближайшее время

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины готовится к смене руководства "Укржелдороги" из-за коррупции в компании. Об этом премьер-министр страны Алексей Гончарук в пятницу сообщил в эфире украинского телеканала "1+1".

"Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно. Главная претензия состоит в том, что коррупция в "Укржелдороге", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Если менеджмент, руководство занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в компании, то нормальной работы и не будет", - заявил он.

"Укржелдорога", по словам премьера, "неэффективна и убыточна, <...> почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где они необходимы, а туда, где им заплатили".

Гончарук также напомнил, что накануне около офиса президента прошел митинг железнодорожников, которые протестовали против коррупции и возможных сокращений, требовали уволить руководство "Укржелдороги".

Компания, являющаяся монополистом в сфере железнодорожных перевозок на Украине, уже шестой год находится в кризисе из-за изношенности тягового состава и вагонного парка, которые практически не обновляются. В середине октября глава правления "Укржелдороги" Евгений Кравцов объявил, что компания планирует в ближайшие недели объявить о предстоящем первичном размещению акций (IPO), а сам процесс подготовки к приватизации может занять от одного года до трех лет. По его словам, "Укржелдорога" рассчитывает после выхода на IPO привлечь "от 3 до $8 млрд" инвестиций.

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Украина
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