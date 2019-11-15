Компания "Шуйские ситцы" при поддержке ФРП реализовала инвестпроект за 2,2 млрд рублей

ШУЯ /Ивановская область/, 15 ноября. /ТАСС/. Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" (Ивановская область) при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) завершил реализацию инвестпроекта стоимостью 2,2 млрд рублей, который вдвое снизит долю импортного сатина на российском рынке. В пятницу в Шуе новый отделочный цех за 1,3 млрд рублей посетил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Шуйские ситцы" - одно из крупнейших предприятий региона, поэтому нам очень важно, что здесь происходит. Вместе с Министерством промышленности России была оказана поддержка, в результате приобретено несколько линий на общую сумму более 1 млрд рублей. Уже создано 42 рабочих места. Но, что важно, эти линии дают возможность выйти на другие ниши рынка и увеличить круг заказчиков. Для нас это означает рост выручки, рост налогов, рост экономики", - сообщил журналистам глава региона.

По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, линия была построена с учетом требований заказчиков, которыми являются крупнейшие сети, реализующие домашний текстиль.

"Линия позволяет выпускать нам новые виды тканей, с новыми видами отделок, а именно гладкое крашение, непрерывное крашение тканей врасправ шириной до 240 см. Подобные технологии есть, конечно, на территории России, но боле узкой ширины - 150 см, а, как вы знаете, рынок развивается, и покупателям нужно более новое, более современное, более комфортное", - рассказала генеральный директор компании "Шуйские ситцы" Анна Богаделина, она также уточнила, что сумма льготного займа ФРП составила 250 млн рублей.

Летом 2019 года этапа проекта на прядильно-ткацкой фабрике №3 в Фурманове, входящей в состав комбината, открылось новое ткацкое производство стоимостью 900 млн рублей.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию. Займы предоставляются под 1% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме до 750 млн рублей.

О предприятии

ХБК "Шуйские ситцы" был основан в 1998 году, специализируется на производстве готовых хлопчатобумажных тканей и швейных изделий. Продукция предприятия поставляется на рынки России, Казахстана, Белоруссии, Прибалтики и других стран.