Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Обновлено 

МЭА подсчитало рост доходов России и Саудовской Аравии от сделки ОПЕК+ в 2019 году

Нефтяная выручка России увеличилась на $170 млн - до $670 млн в день

ТАСС, 15 ноября. Россия и Саудовская Аравия, несмотря на сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК +, которое работает на протяжении трех лет, увеличили свои нефтяные доходы, как и большинство стран участниц сделки, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

"В среднем страны ОПЕК в этом году зарабатывали $1,9 млрд в день, что на $350 млн больше, чем в 2016 году, хотя добыча по сравнению с тем периодом снизилась на 3 млн б/с", - говорится в ноябрьском отчете МЭА. При этом доходы Саудовской Аравии выросли на $125 млн - до $630 млн в день по отношению к 2016 году, хотя ее добыча на 740 тыс. б/с ниже 2016 года. Нефтяная выручка России увеличилась на $170 млн - до $670 млн в день, хотя ее добыча снизилась только на 75 тыс. б/с относительно 2016 года.

Единственные страны, которые не зарабатывают больше, это Иран и Венесуэла, так как их добыча, находящаяся под санкциями США, упала значительно, отмечают в МЭА. При этом в МЭА ожидают, что переговоры в ОПЕК+ о продлении договоренностей после марта 2020 года, назначенные на 5-6 декабря в Вене, могут не оказаться легкими. "Это связано с тем, что многие российские компании высказали свою озабоченность по поводу падения инвестиций из-за ограничений ОПЕК+. Кроме того, Ирак и ОАЭ хотят увеличить добычу", - поясняют эксперты МЭА.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал доходы российского бюджета от участия в соглашении на уровне более $100 млрд за время работы сделки.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно. На встрече 5-6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года.

Теги
РоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Окей, Google, открой счет в банке. Как техногиганты выходят на рынок финансовых услуг
По-разному. Но главная цель у всех одна — сделать себя незаменимыми для пользователя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС