МЭА подсчитало рост доходов России и Саудовской Аравии от сделки ОПЕК+ в 2019 году

ТАСС, 15 ноября. Россия и Саудовская Аравия, несмотря на сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК +, которое работает на протяжении трех лет, увеличили свои нефтяные доходы, как и большинство стран участниц сделки, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

"В среднем страны ОПЕК в этом году зарабатывали $1,9 млрд в день, что на $350 млн больше, чем в 2016 году, хотя добыча по сравнению с тем периодом снизилась на 3 млн б/с", - говорится в ноябрьском отчете МЭА. При этом доходы Саудовской Аравии выросли на $125 млн - до $630 млн в день по отношению к 2016 году, хотя ее добыча на 740 тыс. б/с ниже 2016 года. Нефтяная выручка России увеличилась на $170 млн - до $670 млн в день, хотя ее добыча снизилась только на 75 тыс. б/с относительно 2016 года.

Единственные страны, которые не зарабатывают больше, это Иран и Венесуэла, так как их добыча, находящаяся под санкциями США, упала значительно, отмечают в МЭА. При этом в МЭА ожидают, что переговоры в ОПЕК+ о продлении договоренностей после марта 2020 года, назначенные на 5-6 декабря в Вене, могут не оказаться легкими. "Это связано с тем, что многие российские компании высказали свою озабоченность по поводу падения инвестиций из-за ограничений ОПЕК+. Кроме того, Ирак и ОАЭ хотят увеличить добычу", - поясняют эксперты МЭА.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал доходы российского бюджета от участия в соглашении на уровне более $100 млрд за время работы сделки.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно. На встрече 5-6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года.