Росстат исключил утечку данных граждан при использовании планшетов в переписи населения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Использование планшетов при проведении переписи населения в 2020 году не угрожает персональным данным россиян, заявил глава Росстата Павел Малков на пресс-подходе на международной конференции "Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость".

"По защите персональных данных. Самое главное, что нужно понимать: у нас не содержатся, не хранятся персональные данные. Мы работаем исключительно с обезличенными данными", - сказал он.

"Уже момента их сбора и поступления в нашу информационную систему там нет никаких персональных данных. Поэтому рисков утечки, конечно же, нет", - добавил Малков.

По его словам, все данные, которые Росстат получит и обработает по итогам переписи, будут потом опубликованы и доступны для работы экспертов и граждан.

В начале августа премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое предписывает "Ростелекому" поставить планшеты на ОС "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. После этого "Ростелеком" объявил соответствующий тендер на закупку планшетов на ОС "Аврора", планируется заказать порядка 360 тыс. планшетов. Поставка должна быть осуществлена до июля 2020 года.

Использование big data

Кроме того, по словам Малкова, Росстат намерен при проведении переписи населения в 2020 году в качестве эксперимента использовать большие данные (big data - прим. ТАСС), предоставленные операторами мобильной связи.

"У нас сейчас уже стартует проект. В этот раунд переписи мы будем экспериментировать с большими данными. И в первую очередь мы ориентируемся на данные операторов мобильной связи", - сказал он.

Малков отметил, что соответствующие данные позволят уточнить информацию, полученную по итогам основной переписи. "Я сразу скажу, что пока еще нет точного понимания, что же мы получим на выходе. Это как раз и является целью этого проекта, целью эксперимента", - добавил он.

Росстат намерен посмотреть и понять, что можно сделать с данными, полученными из альтернативных источников, как их можно наложить на данные, полученные традиционным способом и, что можно получить на этом пересечении, указал Малков.

В частности, по его мнению, большие данные от операторов мобильной связи совместно с данными переписи могли бы помочь региональным властям планировать транспортные потоки в зависимости от переездов граждан от места жительства к месту работы.

Штрафы за неучастие

По мнению Малкова, введение штрафов за неучастие в переписи населения экономически неэффективно.

"На самом деле, такая дискуссия (о возможном введении ответственности за неучастие в переписи населения - прим. ТАСС) у нас была, проходила достаточно бурно, с вовлечением большого количества экспертов, других ведомств. И в итоге мы пришли к выводу, что на территории нашей страны такую норму вводить не надо", - сказал Маков.

Он пояснил, что, с одной стороны, это может вызвать дополнительный негатив и отторжение. С другой стороны, отсутствуют эффективные способы и механизмы для реализации мер по ответственности.

"Мы как будем - людей штрафовать, наказывать их каким-то образом? То есть администрирование вот этой вот карательной системы будет стоить намного больше, чем в итоге мы можем получить какой-то результат. Причем даже результат этот очень сомнительный", - заключил глава Росстата.