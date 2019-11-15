PGNiG намерена завершить Ямальский контракт в конце 2022 года

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG передал "Газпрому" сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках в республику российского газа 31 декабря 2022 года. Об этом компания информировала в распространенном в пятницу сообщении.

"В соответствии с положениями контракта, стороны соглашения обязаны декларировать планы дальнейшего сотрудничества после 2022 года за три года до предположительного завершения его действия 31 декабря 2022 года", - указано в сообщении.

По мнению правления PGNiG, предпринятая компанией до сих пор деятельность, связанная с диверсификацией направлений поставок газа в Польшу после 2022 года, в частности, контрактами на поставки СПГ, приобретением месторождений природного газа в Северном море и действиями, проводимыми оператором системы передачи газа в области расширения инфраструктуры достаточны для обеспечения энергетической безопасности страны и позволяют завершить Ямальский контракт в соответствии с его положениями.

Заявление главы компании

По словам главы PGNiG Петра Возняка, эти действия не представляют собой никакого срыва контракта. "Мы действуем в соответствии с контрактом, который вынуждает нас принять решение за три года до его окончания. Мы должны об этом дополнительно уведомить российскую сторону", - пояснил он в эфире польского телевидения.

Как указал Возняк, PGNiG заранее позаботилась о том, чтобы удовлетворить внутренний спрос без поставок из РФ. "Главными партнерами являются не только США, но и Катар. В последнее время мы также много покупаем из Норвегии", - сказал он, подчеркнув, что компания уже четыре года приобретает месторождения в Северном море. "В настоящее время у нас есть 26 концессий, из которых мы будем получать газ", - добавил Возняк.

Как подсчитал глава компании, из этих месторождений и последующих компания будет получать около 2,5 млрд кубометров газа, которые будут транспортироваться в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe ("Балтик пайп"). "Портфель СПГ и месторождений, а также производство в стране, которое составляет около 4 млрд кубометров, прекрасно заменит нам то, что мы имеем сейчас - то есть контракт с "Газпромом", - указал он, подчеркнув, что приобретаемый компанией в США СПГ на 20-30% дешевле чем газ, который сейчас импортируется на основании Ямальского контракта.

Отказ от газа из РФ

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд кубометров газа в год.

Власти Польши несколько лет назад заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного контракта с "Газпромом". Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.