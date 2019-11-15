Правительство объединило должности замминистра транспорта и главы Росавтодора

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Полномочия замминистра транспорта РФ и главы Федерального дорожного агентства (Росавтодор) будут совмещены, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Федеральное дорожное агентство возглавляет заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального дорожного агентства, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ по представлению министра транспорта РФ", - отмечается в документе.

Действующим главой Росавтодора на данный момент является Андрей Костюк, который занимает эту должность с 2018 года.