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Правительство объединило должности замминистра транспорта и главы Росавтодора

Согласно постановлению кабмина, кандидатуру на этот пост представляет министр транспорта РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Полномочия замминистра транспорта РФ и главы Федерального дорожного агентства (Росавтодор) будут совмещены, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Федеральное дорожное агентство возглавляет заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального дорожного агентства, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ по представлению министра транспорта РФ", - отмечается в документе.

Действующим главой Росавтодора на данный момент является Андрей Костюк, который занимает эту должность с 2018 года.

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Россия
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