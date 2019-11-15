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Единороссы предложили исключить возможность роста косвенных налогов до 2030 года

"Единая Россия" считает важным создать "понятную и стабильную налоговую систему", для чего предлагает зафиксировать неизменность налогового законодательства и правил его формирования до 2030 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участники дискуссионной площадки "Единой России" "Лидерство и развитие" предложили зафиксировать неизменность налогового законодательства РФ и исключить возможность роста косвенных налогов до 2030 года. Об этом говорится в принятом ими проекте резолюции, который будет доработан с учетом замечаний экспертов и направлен на рассмотрение председателю партии, премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает в пятницу пресс-служба партии.

Как сказал член высшего совета единороссов, координатор дискуссионной площадки Евгений Демин, в резолюцию вошли меры, направленные на устранение ряда существующих барьеров и повышение деловой активности предпринимателей. "Мы провели федеральный опрос, в котором приняли участие работодатели и предприниматели, более 400 человек, - сообщил он. - Им были заданы вопросы про вовлечение в национальные проекты, про меры поддержки, которые им известны, и про барьеры, с которыми предприниматели сталкиваются".

"На основании этого опроса мы подготовили резолюцию, куда вошел ряд мер по повышению эффективности предпринимательской деятельности", - подчеркнул партийный деятель. Он выразил уверенность, что эти идеи "помогут перестать застревать в бесконечных согласованиях, а действительно дадут возможность российским предприятиям развиваться и внутри страны, и на глобальном рынке".

Так, "Единая Россия" считает важным создать "понятную и стабильную налоговую систему". "Для этого предлагается зафиксировать неизменность налогового законодательства и правил его формирования до 2030 года, - пояснил Демин. - Также необходимо исключить рост косвенных налогов (НДС и акцизов), сборов и всевозможных обязательных платежей для предприятий (таких как утилизационные сборы, плата за проезд по дорогам федерального значения, плата за специальную оценку условий труда и так далее)". Он добавил, что инициатива рекомендована к проработке Минфину России, ФНС, Минэкономразвития России.

Второе предложение касается поддержки малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт продукции. "Мы предлагаем дать таким предприятиям возможность использовать налоговый вычет на сумму до 50% от стоимости инвестиционного проекта (но не более 2 млрд рублей), а также предусмотреть для них облегченный режим контроля и надзора для того, чтобы они могли свободнее экспортировать свою продукцию", - пояснил эксперт.

Декриминализация ответственности

В свою очередь председатель экспертного совета внутрипартийной дискуссионной площадки, член высшего совета Марина Блудян указала на необходимость декриминализации ответственности бизнеса. В частности, предлагается "исключить уголовное преследование и заключение под стражу при ведении дел по хозяйственным спорам с возможностью применения залога или поручительства", сказала она. "При этом мы не отменяем наказание, но заменяем его административной ответственностью", - пояснила Блудян.

Кроме того, участники дискуссионной площадки предлагают отменить наказание за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. "Мы уверены, что соответствующая статья УК (193 УК РФ - прим. ТАСС), дестимулирует экспорт и влечет для резидентов дополнительные неоправданные риски. Мы также рекомендуем предусмотреть вместо уголовной административную ответственность", - заключила эксперт.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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