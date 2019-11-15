Минэнерго завершит работу по инвентаризации месторождений до 1 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ завершит работу по инвентаризации месторождений до 1 декабря, по ее итогам будут предложены дополнительные меры поддержки. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Мы детально изучим, в каких условиях сейчас осуществляется разработка и эксплуатация месторождений и какие стимулирующие меры окажутся для них наиболее эффективны. Эту работу планируется завершить до 1 декабря. По итогам анализа будут предложены дополнительные меры поддержки", - говорится в статье.