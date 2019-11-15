Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэнерго завершит работу по инвентаризации месторождений до 1 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ завершит работу по инвентаризации месторождений до 1 декабря, по ее итогам будут предложены дополнительные меры поддержки. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Мы детально изучим, в каких условиях сейчас осуществляется разработка и эксплуатация месторождений и какие стимулирующие меры окажутся для них наиболее эффективны. Эту работу планируется завершить до 1 декабря. По итогам анализа будут предложены дополнительные меры поддержки", - говорится в статье.

 

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Власти Петербурга получили предостережение УФАС о нарушении закона в транспортной реформе
По данным ведомства, планируемая правительством отмена коммерческих перевозок может привести к прекращению работы некоторых организаций, занимающихся транспортным обслуживанием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС