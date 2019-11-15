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Новак заявил, что добыча угля в России вырастет до 453 млн тонн в 2020 году

В статье главы Минэнерго РФ отмечается, что в 2019 году этот показатель достигнет 445 млн тонн

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Добыча угля в России в 2020 году достигнет 453 млн тонн, экспорт вырастет до 220 млн тонн против ожидаемых 215 млн тонн в 2019 году. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Добыча угля в России в 2019 году достигнет 445 млн тонн, а в 2020 году - 453 млн тонн. Экспорт ожидаем на уровне 215 млн тонн в 2019 году и 220 млн тонн - в 2020 году", - говорится в статье министра.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, добыча угля в России в январе - октябре 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года снизилась на 0,6%, до 359,6 млн тонн, объемы экспорта - на 0,3%, до 161,5 млн тонн.

Добыча угля в России в 2018 году составила 440,1 млн тонн, экспорт российского угля - 196,8 млн тонн.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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