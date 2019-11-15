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В ЕК спокойно восприняли заявление Путина о риске прекращения транзита газа через Украину

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с Россией и Украиной над заключением нового контракта. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева, комментируя по просьбе журналистов слова президента РФ Владимира Путина о том, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует.

"С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трехсторонних переговоров над решением [по транзиту газа]", - сказала она.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
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