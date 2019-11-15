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"Газпром нефть" за 9 месяцев нарастила производство модифицированного битума на 19%

Всего в январе - сентябре 2019 г. компания реализовала 2 млн т битумной продукции (за 2018 г. - 2,34 млн т)

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы" увеличил производство модифицированного битума на 19% в январе - сентябре 2019 г., до более 196 тыс. т. Об этом сообщила компания.
"Доля полимерно-битумных вяжущих в общем объеме продаж битумных материалов "Газпром нефти" уверенно приближается к 10%. Это связано в первую очередь с активной реализацией крупных инфраструктурных проектов в России.

Использование модифицированных битумов позволяет повысить качество асфальтобетонного покрытия и значительно увеличить срок эксплуатации дорог. По итогам 2019 г. мы планируем произвести порядка 240 тыс. т премиальных вяжущих", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов, слова которого приводятся в сообщении.

Всего в январе - сентябре 2019 г. компания реализовала 2 млн т битумной продукции (за 2018 г. - 2,34 млн т).

В настоящее время "Газпромнефть - Битумные материалы" поставляет 189 видов битумных материалов в 85 регионов России, а также в 56 стран Европы, Южной Америки, Африки и Азии. Продукция применяется в строительстве и обслуживании автомобильных дорог, аэродромной инфраструктуры, мостов, эстакад, объектов ЖКХ и метрополитена. Рецептуры битумных материалов разрабатываются с учетом транспортных особенностей каждого объекта и климата.

Ранее в интервью ТАСС Орлов говорил, что модифицированный битум служит примерно в 2 раза дольше, выдерживая большие нагрузки. По прогнозам компании, его доля на рынке России стремительно растет и в этом году может достичь уже 7%.

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РоссияГазпром
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