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СМИ РФ и КНР заявили о важности создания системы управления интернетом

СМИ обеих стран также указали на важность создания интернет-платформы для культурных обменов, содействия инновациям и развитию сетевой экономики

УСИ /Китай/, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Средства массовой информации РФ и КНР считают важным создание системы управления интернетом. Об этом говорится в декларации, подписанной по итогам состоявшегося в пятницу в восточнокитайском городе Уси III Российско-китайского форума по вопросам новых медиа.

Российскую делегацию на мероприятии возглавлял заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Российские и китайские сетевые медиа "должны способствовать общему процветанию, обеспечивать сетевую безопасность, организовывать упорядоченное развитие и создавать систему управления интернетом для поддержания справедливости и равноправия", - говорится в декларации.

"СМИ России и Китая договорились совершенствовать механизмы диалога и обмена, продолжать многообразное сотрудничество, укреплять взаимопонимание и доверие между двумя народами, а также продвигать обоюдное признание выдающихся достижений культуры", - отмечается в документе. В нем указывается на важность создания интернет-платформы для культурных обменов, содействия инновациям и развитию сетевой экономики.

Организаторами форума явились Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, при участии газеты China Daily. Следующий форум решено провести в августе 2020 года в российском Таганроге.

Теги
РоссияКитай
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