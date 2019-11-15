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ФАС не будет запрещать всем сервисам бронирования требовать от отелей гарантии лучшей цены

Замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин отметил, что предложения от отельеров о распространении предупреждения сервису Booking.com на всех участников рынка к ним не поступало

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не будет требовать от всех сервисов онлайн-бронирования отелей, кроме Booking.com, исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

"ФАС выдала Booking предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, указанной нормой запрещается злоупотребление доминирующим положением. Доминирующее положение иных сервисов ФАС России не установлено, применить аналогичные к субъектам, не занимающим доминирующее положение, невозможно", - сказал он.

При этом Голомолзин отметил, что предложения от отельеров о распространении предупреждения ФАС России на всех участников рынка к ним не поступало. "Вместе с тем изменение линии поведения доминирующего игрока приведет к улучшению ситуации на рынке в целом", - заключил он.

Ранее ФАС РФ потребовала от сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. ФАС считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе - онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке. Ведомство предписало Booking.com устранить из соглашений с российскими отелями требования о паритете цен в течение месяца.

История вопроса

В феврале 2019 года общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила главе ФАС Игорю Артемьеву письмо с просьбой проверить сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.

"Опора России" заявляла, что сервис, чья доля на рынке, по разным оценкам, достигает 70%, навязывала партнерам невыгодные условия сотрудничества. В частности, "Опора России" указала на требование сервиса о паритете цен при заключении договора между гостиницей и Booking.com. Сервис предоставляет гарантию лучшей цены, при этом гостиница, с которой заключен контракт, не может изменять цену за номер ни на своем собственном сайте, ни на сайтах других онлайн-партнеров.

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