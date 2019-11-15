Товарооборот России и Узбекистана в 2019 году может превысить $7 млрд

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан намерены по итогам текущего года могут увеличить товарооборот до $7 млрд. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

По итогам 2018 года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 20% и составил почти $6 млрд. По данным правительства Узбекистана, за первые семь месяцев текущего года этот показатель вырос на 15%.

"Перед нами поставлена задача увеличения товарооборота с Российской Федерацией до $10 млрд в ближайшие годы. В этом году достигнем результатов - более $6 млрд, возможно, и более $7 млрд будет. В этом контексте очень важно и межрегиональное сотрудничество", - сказал он.

По словам Насриева, Узбекистан намерен увеличивать товарооборот и развивать новые проекты с Республикой Татарстан. Примером плодотворного сотрудничества он назвал работу компании "Татнефть" в Узбекистане, которая открыла несколько автозаправочных станций. Также она будет вести разработку одного из нефтяных месторождений в республике. "Приташкентское месторождение будет осваиваться "Татнефтью", - добавил генконсул.

Дипломат отметил, что Узбекистан приоритетом в международной деятельности обозначил развитие внешнеэкономических связей. Республика заинтересована в расширении торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества с регионами Российской Федерации. Для этого в России были открыты дополнительные консульские учреждения

"За два года мы открылись во Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове, здесь в Казани, Санкт-Петербурге, до этого у нас консульств не было, было только консульство при посольстве в Москве, а также консульство в Новосибирске. Территория Российской Федерации огромная, и нашим гражданам было очень тяжело добираться от одной до другой точки. Для создания благоприятных условий мы открыли генконсульства, оказываем содействие, а также это дает стимул для развития отношений между регионами двух стран", - сказал Насриев.