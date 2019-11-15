Авиакомпания ЮАР SAA продлила до 18 ноября отмену внутренних и региональных рейсов

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Государственная авиакомпания ЮАР South African Airways (SAA) продлила еще на два дня - 17 и 18 ноября отмену всех внутренних и региональных рейсов в связи с забастовкой профсоюзов. Об этом говорится в заявлении компании, которое размещено в пятницу на ее официальном сайте.

"Дальние международные рейсы возобновятся 17 ноября из аэропорта Йоханнесбурга", - отмечается в документе. Отмена всех внутренних, региональных и международных рейсов SAA действует на протяжении нынешней пятницы и предстоящей субботы.

Трудовые коллективы SAA начали в пятницу по призыву профсоюзов забастовку в знак протеста против планов руководства перевозчика ликвидировать почти 1 тыс. рабочих мест. Предвидя неизбежность забастовки, менеджмент авиакомпании еще в среду объявил об отмене всех рейсов 15 и 16 ноября. Самолеты авиакомпании летают по 38 маршрутам в 26 стран, в Россию рейсов нет. Другие авиакомпании ЮАР не затронуты забастовкой.

В ходе переговоров в минувший четверг руководству SAA и лидерам профсоюзов не удалось достичь компромисса. Профсоюзы добиваются от Совета директоров компании отказа от сокращения рабочих мест в течение ближайших трех лет, а также требуют повышения зарплат на 8%. Руководство SAA предлагает увеличить зарплаты на 5,9%, настаивая на сокращениях штата.

На грани банкротства

Крупнейший авиаперевозчик ЮАР не получал прибыли с 2011 года. За последние 13 лет ее потери составили $1,9 млрд. Сейчас SAA имеет задолженность в $859 млн. В 2018 году SAA получила от правительства $334,5 млн дотаций, однако до конца текущего года авиакомпании необходимы дополнительные $133,8 млн для продолжения работы. Также согласно планам SAA, ей необходимы в качестве дополнительного акционерного капитала $1,48 млрд для сохранения позиции авиакомпании в качестве одного из лидеров на африканском континенте.

Последние годы южноафриканское правительство пыталось найти стратегического партнера для SAA, однако из-за крупной задолженности эти попытки оказались тщетными. В результате принято решение провести реструктуризацию авиакомпании, которая включает крупное сокращение рабочих мест. Министр государственных предприятий Правин Гордан заявил в минувший четверг, что авиакомпания "не является предприятием, которое слишком важно для страны, чтобы его спасать любыми путями".