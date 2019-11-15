"Совкомфлот" за девять месяцев 2019 года получил $117 млн прибыли против убытка год назад

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России - за январь - сентябрь 2019 года получила $116,9 млн чистой прибыли по МСФО против убытка в размере $57,5 млн годом ранее, говорится в сообщении компании.

Валовая выручка за отчетный период увеличилась на 12,7% - до $1,25 млрд. Показатель EBITDA вырос на 33,7% и достиг $554,3 млн.

Собственный и зафрахтованный флот группы компаний "Совкомфлот" включает 147 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн, 82 судна обладают ледовым классом.