Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Совкомфлот" за девять месяцев 2019 года получил $117 млн прибыли против убытка год назад

Валовая выручка за отчетный период увеличилась на 12,7% - до $1,25 млрд

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России - за январь - сентябрь 2019 года получила $116,9 млн чистой прибыли по МСФО против убытка в размере $57,5 млн годом ранее, говорится в сообщении компании.

Валовая выручка за отчетный период увеличилась на 12,7% - до $1,25 млрд. Показатель EBITDA вырос на 33,7% и достиг $554,3 млн.

Собственный и зафрахтованный флот группы компаний "Совкомфлот" включает 147 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн, 82 судна обладают ледовым классом.

Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Прокуратура изучает возможную заинтересованность Джулиани в бизнесе на Украине
Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, помощники Джулиани обсуждали с украинскими официальными лицами возможность участия созданной ими компании в прокладке газопровода из Польши на Украину для поставок природного газа, доставленного из США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС